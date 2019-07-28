Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Ağrı'da güvenlik güçlerince Tendürek Dağı bölgesinde yapılan operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Ağrı'da güvenlik güçlerince Tendürek Dağı bölgesinde yapılan operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Ağrı Valiliğince gerçekleştirilen operasyona ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İl Jandarma Komutanlığımızca Tendürek Dağı bölgesinde 27 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 2 BTÖ mensubu, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara aralıksız olarak devam edilmektedir."
(Ramazan Demir/İHA)
Kaynak: İHA
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