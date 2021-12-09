Ağrı 1970 Spor teknik direktör Yüksel Yeşilova ile anlaştı
TFF 3. Lig 3. grupta mücadele eden Ağrı 1970 Spor, teknik direktör Yüksel Yeşilova ile anlaşmaya vardı.
AĞRI (AA) - TFF 3. Lig 3. grupta mücadele eden Ağrı 1970 Spor, teknik direktör Yüksel Yeşilova ile anlaşmaya vardı.
Teknik direktör Yeşilova, kulüp binasında düzenlenen imza töreninde 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Yeşilova'nın ekibinde, geçmişte Türkiye'de Süper Lig'de bazı takımlarda teknik direktörlük yapan 70 yaşındaki Romanyalı Gheorghe Multescu da yer alıyor.
Yeşilova, imza töreninde yaptığı açıklamada, Ağrı'da olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, takımın başarısı için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
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AA / Abdullah Söylemez - Son Dakika Haberleri