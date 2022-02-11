Ağlattın sözleri! Ezhel - Ağlattın şarkı sözleri! 'Ağlattın' rap sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Ezhel - Ağlattın şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Sercan İpekçioğlu yani Ezhel'e aittir.

EZHEL - AĞLATTIN SÖZLERİ

Peşinden peşinden

Daha gelemem ben

Yıktığın hayallerimden

Bir daha vazgeçemem

***

Etrafımda onca insan

Sağım solum düşman

Sen de mi Brutus

Yapma yapma

***

Ağlattın sen beni yarim

Ağlattın sen beni

Ağlattın sen beni yarim

Ağlattın sen beni

***

Ne yapsam ne yapsam da

Kimseye yaranamam

Kendi benliğimden

Bu kadar harcayamam

Fayda sütümden etimden

Daha ne gelir elimden

Artık kimselere güvenemem

***

Ağlattın sen beni yarim

Ağlattın sen beni

Ağlattın sen beni yarim

Ağlattın sen beni beni

***

Anladım sevgi ütopya

Her yer insta herkes kopya

Bulmam lazım nokta

Sağlam hatun sağlam Nokia

***

Aşk mı savaş mı bu

Ok yaydan çıkmış gibi

Aşkın bomba

Mızrak mınçıka tonfa

Olduk kurban victim opfer

***

Her gün aynı tek tip

Her saniye boş şeylere hep trip

Her şey iyi izlerken Netflix

Geri kalan her an bir şey eksik

Ruhun niye bu kadar mutsuz

Lütfen söyle bi yavrum ne ettik

Nedir bu korku bu hiddet

Bunca yalan kaçamak ve de tehdit

***

Hiç kimsem yok

Kalmadı bir eş dost

Bütün güvenimi mahvettiler

Öğrettiler ki tüm sevgiler boş

O yüzden elveda Sercan gider

***

Peşinden peşinden

Daha gelemem ben

Yıktığın hayallerimden

Bir daha vazgeçemem

***

Etrafımda onca insan

Sağım solum düşman

Sen de mi Brutus

Bari sen yapma

***

Ağlattın sen beni yarim

Ağlattın sen beni

Ağlattın sen beni yarim

Ağlattın sen beni beni

***

Ne yaptım ne yaptım ben

Ben bu denli sana

Seni sevmediğimi sanmana

Dayanamam ama

Beni düşürdüğün halimden çıkmalıyım önce

Yüz gözyaşlarından bi gölde

***

Ağlattın sen beni yarim

Ağlattın sen beni

Ağlattın sen beni yarim

Ağlattın sen beni beni

***

Ağlattın sen beni yarim

Ağlattın sen beni yarim yarim

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