Ağlattın sözleri! Ezhel - Ağlattın şarkı sözleri! 'Ağlattın' rap sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Ezhel'in yeni şarkısı Ağlattın dün Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde 420 bin izlenme ve 45 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Ağlattın sözleri nelerdir? Ezhel - Ağlattın rap şarkısı sözleri nedir? İşte detaylar...
Ezhel - Ağlattın şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Sercan İpekçioğlu yani Ezhel'e aittir.
EZHEL - AĞLATTIN SÖZLERİ
Peşinden peşinden
Daha gelemem ben
Yıktığın hayallerimden
Bir daha vazgeçemem
***
Etrafımda onca insan
Sağım solum düşman
Sen de mi Brutus
Yapma yapma
***
Ağlattın sen beni yarim
Ağlattın sen beni
Ağlattın sen beni yarim
Ağlattın sen beni
***
Ne yapsam ne yapsam da
Kimseye yaranamam
Kendi benliğimden
Bu kadar harcayamam
Fayda sütümden etimden
Daha ne gelir elimden
Artık kimselere güvenemem
***
Ağlattın sen beni yarim
Ağlattın sen beni
Ağlattın sen beni yarim
Ağlattın sen beni beni
***
Anladım sevgi ütopya
Her yer insta herkes kopya
Bulmam lazım nokta
Sağlam hatun sağlam Nokia
***
Aşk mı savaş mı bu
Ok yaydan çıkmış gibi
Aşkın bomba
Mızrak mınçıka tonfa
Olduk kurban victim opfer
***
Her gün aynı tek tip
Her saniye boş şeylere hep trip
Her şey iyi izlerken Netflix
Geri kalan her an bir şey eksik
Ruhun niye bu kadar mutsuz
Lütfen söyle bi yavrum ne ettik
Nedir bu korku bu hiddet
Bunca yalan kaçamak ve de tehdit
***
Hiç kimsem yok
Kalmadı bir eş dost
Bütün güvenimi mahvettiler
Öğrettiler ki tüm sevgiler boş
O yüzden elveda Sercan gider
***
Peşinden peşinden
Daha gelemem ben
Yıktığın hayallerimden
Bir daha vazgeçemem
***
Etrafımda onca insan
Sağım solum düşman
Sen de mi Brutus
Bari sen yapma
***
Ağlattın sen beni yarim
Ağlattın sen beni
Ağlattın sen beni yarim
Ağlattın sen beni beni
***
Ne yaptım ne yaptım ben
Ben bu denli sana
Seni sevmediğimi sanmana
Dayanamam ama
Beni düşürdüğün halimden çıkmalıyım önce
Yüz gözyaşlarından bi gölde
***
Ağlattın sen beni yarim
Ağlattın sen beni
Ağlattın sen beni yarim
Ağlattın sen beni beni
***
Ağlattın sen beni yarim
Ağlattın sen beni yarim yarim