AGİT'ten "Bosna Hersek'teki Sırp tarafının yargı kurulu kararını geri çekme" çağrısı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti Entite Meclisinde bu entitenin kontrolünde olacak Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun oluşturulmasına ilişkin yasa tasarısının geçmesinin, ülkenin istikrar ve güvenliğine zarar vereceğine işaret ederek yasanın geri çekilmesi çağrısında bulundu.

AGİT'ten yapılan yazılı açıklamada, Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde ayrı bir Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu oluşturulmasına ilişkin tasarının kabulünün Bosna Hersek anayasasına aykırı olduğu belirtildi.

Açıklamada, devlet kurumlarından tek taraflı çekilmenin Bosna Herksek anayasasına aykırı olduğu, ülkenin genel güvenliği ve istikrarını baltalayacağı kaydedildi.

Bosna Hersek Yüksek Yargı ve Savcılık Konseyinin ülkede hukukun üstünlüğünü korumada temel bir güvence olduğu vurgulanan açıklamada, entite düzeyinde paralel bir yapı kurulmasının, ülkede hukukun üstünlüğüne ilişkin bugüne kadar yapılan reformlara ve elde edilen başarılara zarar vermekle kalmayacağı, bu alanda daha fazla ilerleme yapılmasını da tehlikeye atacağı ifade edildi.

Açıklamada, "AGİT, Dayton Barış Anlaşması'na ve değerlerine verdiği desteği yineler. Bosna Hersek Yüksek Yargı ve Savcılık Konseyinden çekilmek, anlaşmanın lafzına ve ruhuna aykırı olduğu gibi Bosna Hersek'teki yargının bağımsızlığını, tarafsızlığını ve profesyonelliğini tehlikeye atacak ve cezai dokunulmazlık alanını genişletecektir." görüşüne yer verildi.

"Sırp Cumhuriyeti Entitesi'ni bu yasayı geri çekmeye çağırıyoruz." denilen açıklamada, Bosna Hersek'teki tüm liderlerin, ülkedeki bütün vatandaşların yararına yapıcı siyasi diyalog için gerekli koşulları oluşturmak üzere birlikte çalışmalar yürütmelerinin önemine işaret edildi.

Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti Entite Meclisinde dün yapılan oturumda, bu entitenin kontrolünde olacak Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun oluşturulmasına ilişkin yasa tasarısı kabul edilmişti.