Ağırnas Mahallesi'ne tarihi dokusuna uygun doğal taştan yol
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Ağırnas Mahallesi'ne tarihi dokusuna uygun doğal taştan yol

Ağırnas Mahallesi'ne tarihi dokusuna uygun doğal taştan yol
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Alt yapı çalışmaları tamamlanan Ağırnas Mahallesi'nde yol çalışması yapan Melikgazi Belediyesi mahallenin tarihi dokusuna uygun doğal taş ile yol yapıyor.

Alt yapı çalışmaları tamamlanan Ağırnas Mahallesi'nde yol çalışması yapan Melikgazi Belediyesi mahallenin tarihi dokusuna uygun doğal taş ile yol yapıyor. 11 cadde ve sokakta çalışmalar devam ediyor.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu; "Ağırnas Mahallemizdeyiz. Ağırnas deyince akla Mimarsinan geliyor. Bu mahallemizi de en iyi şekilde alt yapı ve üst yapısı ile Mimarsinan'a yakışır hale getirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda, doğalgaz, su, kanalizasyon, elektrik faaliyetleri yapıldı. Son 2,5 yıl içinde burada oldukça güzel işler yaptık. Burada eski doğal taş olan Kayseri taşlarından sokak yenileme çalışması yaptık. Nadire Yücel, Bakioğlu, Şehit Murat Özçelebi, Gökşen Yücel, Değirmenciler, Türkan, 3099. Sokak, Kurtuluş Caddesi, Baki Caddesi olmak üzer 11 cadde ve sokakta çalışma yapılacak. Bu çalışmalar için ekibime ve taş ustalarımıza teşekkür ediyorum. Yapılan çalışmalarda sonra Ağırnası'mız turizmi buralara çekecek. Turistler buraya geldiğinde yüzümüzü ağartacak çalışmalar yapıyoruz. Burada sokak sağlıklaştırma projesi yapacağız ve yeni projeleri burada hayata geçireceğiz. Hayırlı olsun. Buralar bittiğinde tüm Kayserililerimizi Ağırnas Mahallemize bekleriz" dedi. - KAYSERİ

Ağırnas Mahallesi'ne tarihi dokusuna uygun doğal taştan yol
Ağırnas Mahallesi'ne tarihi dokusuna uygun doğal taştan yol
Ağırnas Mahallesi'ne tarihi dokusuna uygun doğal taştan yol

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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