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Ağır Yaşamlar James öldü mü?

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Ağır Yaşamlar James öldü mü?

Ağır Yaşamlar James öldü mü? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ağır Yaşamlar programına başladıktan bir yıl sonra 100 kilo alan James King, Doktor Nowzaradan'ın tüm uyarılarına yeme içme düzenine dikkat etmiyordu. Organlarının iflas ettiği Ağır Yaşamlar James öldü mü? Ağır Yaşamlar James kimdir?

Ekranların sevilen programlarından olan Ağır Yaşamlar, pek çok hikayesiyle de büyük ilgi topluyor. Bu isimlerden biri de Ağır Yaşamlar James olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Ağır Yaşamlar James kimdir? Ağır Yaşamlar James öldü mü?

AĞIR YAŞAMLAR JAMES KING KİMDİR?

James King, Dr. Nowzaradan'a başvurduğunda ağırlığı 400 kiloyu geçiyor ve yatağa bağlı yaşıyordu. Ameliyat olamayan James, bir yıl sonra programa katıldığında bu kez 100 kilo daha almıştı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Yatağa başlı yaşayan James hayatı boyunca sağlık sorunları yaşadı. En son Şubat ayında karaciğeri ve böbreği iflas etmişti. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Aile üyeleri organlarının iflas etmeye başlaması ile James'in moral olarak çöktüğünü ve kalp yetmezliğinden vefat ettiğini açıkladı.

49 yaşında hayatını kaybeden James King'in 6 çocuğu ve 19 torunu var. Çok ağır çocukluk travmaları atlatan James, ailesinin tüm çabalarına rağmen kilo verememişti.

Nişanlısının hastaneye gizlice yemek getirmesinin ardından Dr. Nowzaradan sosyal güvenlik yetkililerine ihbarda bulunmuştu.

AĞIR YAŞAMLAR JAMES ÖLDÜ MÜ?

400 kiloyu geçen ağırlığı ile Ağır Yaşamlar'ın en kilolu katılımcılarından James King, hayatını kaybetti. James'in kalp yetmezliği nedeniyle öldüğü, Covid-19 ile bir bağlantısı olmadığı özellikle belirtildi.

KAYNAK: TLC

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