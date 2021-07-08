Ağır Romantik filmi oyuncuları kimler? Ağır Romantik filmi konusu nedir?
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Ağır Romantik filmi oyuncuları kimler? Ağır Romantik filmi konusu nedir?

Ağır Romantik filmi oyuncuları kimler? Ağır Romantik filmi konusu nedir?
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Deniz Denizciler'in senaryosunu yazdığı ve yönettiği, romantik komedi tarzında Türk sinema filmi Ağır Romantik, Ağır Romantik filmi nerede çekildi? Ağır Romantik filmi oyuncuları kimler? Ağır Romantik filmi konusu nedir?

Bu akşam Show TV ekranlarında saat 20:00'da yayınlanacak. Peki, Ağır Romantik filmi oyuncuları kimler? Ağır Romantik filmi konusu nedir?

AĞIR ROMANTİK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Aslı Egeli, heykeltıraş annenin ve profesör babanın konservatuvarda okuyan genç kızıdır.

Bir gün, Beyoğlu'nda gezerken bir adamın saldırısına uğrar ve çantası çalınır. Korku ve panik içindeki Aslı'ya, Kerem çantasını bulmasında yardımcı olur. Bu zorunlu buluşmadan sonra; Aslı ve Kerem'in arasında, aşk ve evlenmeye kadar uzanan romantik bir ilişki başlar. Başlangıçta Kerem, Aslı'nın alışkın olmadığı bir dünyadan gelse de kendisini büyük şirketlere danışmanlık yapan bir finansal uzman olarak tanıtır.

Kerem'in babası, İstanbul'un en büyük hırsızlık çetesinin reisidir. Aslı'nın dayısı ise, bu korsan çetesini yok etmek isteyen Polis Şefi Danyal'dır.

Yani, Aslı ve Kerem'in hoşbeş günü, asla unutamayacakları bir güne dönüşür.

AĞIR ROMANTİK FİLMİ OYUNCULARI

Oyuncu Karakter

Tuvana Türkay Aslı Egeli

Onur Tuna Kerem Babayiğit

Sermiyan Midyat Danyal

Altan Erkekli Servet Babayiğit

Durul Bazan Haktan Hakyemez

Semra Dinçer Nermin

Servet Pandur Nejla Egeli

Gazanfer Ündüz Nejat Egeli

Arif Selçuk Halo Dayı

İsmail Nadir Bilgili Nadir

Funda Dönmez Nazlı

Egemen Şimşek Cafer

Ersel Şibil Sevcan

Ali Rıza Tanyeli Reşat

AĞIR ROMANTİK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ağır Romantik filminin yapımcısı Azeri iş insanı Ruhi Aliyeva, yönetmen ve senarist Deniz Denizciler ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek akşamın en işlek saati 21.30'da Nişantaşı'nda caddeyi trafiğe kapatarak aksiyon ve silahlı çatışma sahnelerinin çekimlerini gerçekleştirdi.

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Ağır Romantik filmi oyuncuları kimler? Ağır Romantik filmi konusu nedir? - Haberler
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