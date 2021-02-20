Ağılda çıkan yangında 120 küçükbaş hayvan telef oldu

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde, bir ağılda çıkan yangında 120 küçükbaş telef oldu. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Aylı köyündeki Rıdvan Albayrak'a ait ağılda meydana gelen yangında, ağılda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

120 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Alevlere müdahalede bulunan itfaiye ekipleri, yangını söndürerek, kontrol altına aldı. Yangında 120 küçükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KORKMAZER