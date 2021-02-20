Ağılda çıkan yangında 120 küçükbaş hayvan telef oldu
20.02.2021 19:42 | Son Güncelleme: 20.02.2021 20:24
Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde, bir ağılda çıkan yangında 120 küçükbaş telef oldu. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Aylı köyündeki Rıdvan Albayrak'a ait ağılda meydana gelen yangında, ağılda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
120 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ
Alevlere müdahalede bulunan itfaiye ekipleri, yangını söndürerek, kontrol altına aldı. Yangında 120 küçükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KORKMAZER