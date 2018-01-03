AGİ ne kadar oldu? 2018 AGİ tablosu. AGİ ne kadar oldu? diye araştıran milyonlarca işçi, 2018 AGİ tablosu için araştırmasını internette sürdürüyor. Asgari ücret miktarının açıklanmasıyla merak edilen AGİ miktarı da belli oldu. Peki AGİ ne kadar oldu? İşte 2018 AGİ tablosu.

AGİ ne kadar oldu? sorusu, asgari ücretin açıklanmasının ardından milyonlarca vatandaş tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) için araştırma yapan vatandaşlar, merakla AGİ miktarını internette sorguluyor. Peki AGİ ne kadar oldu? İşte 2018 AGİ tablosu ve detaylar.

AGİ NE KADAR OLDU? (2018)

Geçtiğimiz günlerde açıklanan 2018 asgari ücret miktarı ile birlikte asgari ücret maaşı ile çalışan vatandaşlar, yeni yılda alacakları maaş miktarını öğrendi. Asgari ücretin açıklanması sonrasında işçilerin merak ettiği bir diğer konu da Asgari Geçim İndirimi (AGİ) oldu. AGİ ne kadar? oldu diye internette araştıran vatandaşlar, AGİ tablosunu da sorguluyor.