Age of Empires IV'ten 40 dakikalık çok oyunculu oynanış videosu paylaşıldı - Haberler
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Age of Empires IV'ten 40 dakikalık çok oyunculu oynanış videosu paylaşıldı

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Age of Empires IV'ten 40 dakikalık çok oyunculu oynanış videosu paylaşıldı

Yakında çıkmak üzere olan Age of Empires 4'ün teknik stres testi açılmasıyla beraber 40 dakikalık çok oyunculu karşılaşma videosu paylaşıldı.

Relic Entertainment'ın geliştirdiği strateji oyunu Age Of Empires IV'ten Rus İmparatorluğu ve Kutsal Roma İmparatorluğu karşılaşmasının oynanış videosunu yayınladılar.

Paylaşılan videoda Relic Entertainment'ın geliştirici ekibindekilerin Rus İmparatorluğu ve Kutsal Roma İmparatorluğu karşılaşmasını paylaştılar. Oyunun Teknik Stres Testi aşaması sırasında oynayıp oyunun Teknik Stres Testine katılamayanlar için ön gösterim yapıldı.

Age of Empires'in YouTube hesabından paylaştığı video'nun açıklamasında "Rus ve Kutsal Roma İmparatorluğu olarak zafer için savaşan Age of Empires IV geliştirici ekibinin iki üyesine katılın. Relix Entertainment'tan Zak ve Eric'in yorumlarıyla oyunu lansmandan önce sergilemek için ustaca oynanışı ve anlayışlı oyuncu kadrosunu izleyin." sözlerine yer verildi.

Ön sipariş fiyatı 400 TL olan Age of Empires 4, 28 Ekim 2021'de PC için çıkış yapacak Age of Empires IV''te Türkçe dil desteği bulunacak.

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AGE OF EMPIRES IV ÇOK OYUNCULU MAÇ

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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