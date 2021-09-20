Age of Empires IV'ten 40 dakikalık çok oyunculu oynanış videosu paylaşıldı

Relic Entertainment'ın geliştirdiği strateji oyunu Age Of Empires IV'ten Rus İmparatorluğu ve Kutsal Roma İmparatorluğu karşılaşmasının oynanış videosunu yayınladılar.

Paylaşılan videoda Relic Entertainment'ın geliştirici ekibindekilerin Rus İmparatorluğu ve Kutsal Roma İmparatorluğu karşılaşmasını paylaştılar. Oyunun Teknik Stres Testi aşaması sırasında oynayıp oyunun Teknik Stres Testine katılamayanlar için ön gösterim yapıldı.

Age of Empires'in YouTube hesabından paylaştığı video'nun açıklamasında "Rus ve Kutsal Roma İmparatorluğu olarak zafer için savaşan Age of Empires IV geliştirici ekibinin iki üyesine katılın. Relix Entertainment'tan Zak ve Eric'in yorumlarıyla oyunu lansmandan önce sergilemek için ustaca oynanışı ve anlayışlı oyuncu kadrosunu izleyin." sözlerine yer verildi.

Ön sipariş fiyatı 400 TL olan Age of Empires 4, 28 Ekim 2021'de PC için çıkış yapacak Age of Empires IV''te Türkçe dil desteği bulunacak.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız





AGE OF EMPIRES IV ÇOK OYUNCULU MAÇ

Haberler.com - Son Dakika Haberleri