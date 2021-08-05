Age of Empires IV kapalı beta testi başlıyor!

Relic Entertainment, gerçek zamanlı strateji oyunlarının vazgeçilmezi Age of Empires serisinin dördüncü oyunu, Age of Empires IV'ün kapalı beta tarihi duyuruldu. Age of Empires IV tanıtım fragmanı yayınlandı! Age of Empires IV fiyatı!

Strateji oyunu diyince akla gelen ilk oyunlardan olan Age of Empires serisinin dördüncü oyunu olan Age of Empires IV'ün kapalı betaya giriş tarihi 5 Ağustos 2021 olarak açıklandı.

Betada, bina, ekonomi, savaş temelleri ve diğer temel becerileri gösteren eğitim görevini içerecek ve ayrıca sekize kadar çok oyunculu ve yapay zekaya karşı savaşları destekleyecek. Betada sadece bir harita mevcut olacak, ancak her biri boyut ve görünüm için kullanıcı tarafından seçilebilir seçenekler sunacak. Ayrıca, lansman günündeki gösterilen sekiz uygarlıklardan sadece dört tanesi oynanabilecek. Bu uygarlıklar ise su şekilde: Moğollar, Delhi Sultanlığı, İngilizler, Çin Uygarlığı.

AGE OF EMPIRES IV KAPALI BETASI BUGÜN BAŞLIYOR!

Age of Empires IV, 28 Ekim'de geliyor, ancak bundan önce 5 Ağustos'ta başlayacak bir kapalı beta testi, Age Insiders'a oyunu ele geçirme ve oyunu gerçekte nasıl olduğunu görme şansını verecek.

Oyuncuların geri bildirimlerini ve oyuna yönelik deneyimlerini test etme aşamasını başlatan Relic Entertainment, oyunculara Age Insiders'a oyunu ele geçirme ve oyunu gerçekte nasıl olduğunu görme şansını verecek.

Betanın amacı, sistemlerde ince ayar yapmak, hataları tespit etmek ve sorunları dengelemek. Bu sayede beta kullanıcılarından aldığı geri dönüşler sayesinde oyunu daha sorunsuz, daha düzgün sunabilmek olacaktır.

Daha önceden Insider programına kaydolduysanız bugünden itibaren Age of Empires IV'ün kapalı betasına erişebilir ve oyunu deneyimleyebilirsiniz. Oyun 28 Ekim 2021'de sadece PC oyuncularına çıkacak ve Xbox Game Pass kütüphanesine de eklenecektir. Türkçe dil desteği ile çıkacak olan oyunu Steam üzerinden de ön sipariş edebilirsiniz.

AGE OF EMPIRES IV SATIŞ FİYATI

Age of Empires IV - Standart Sürüm 299,00 TL

Age of Empires IV - Deluxe Edition 399,00 TL

*Xbox Game Pass sahipleri Age of Empires IV'e ücretsiz olarak erişebilecek.

AGE OF EMPIRES IV İKİ YENİ FRAGMAN,