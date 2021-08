Age of Empires IV kapalı beta testi başlıyor!

Relic Entertainment, gerçek zamanlı strateji oyunlarının vazgeçilmezi Age of Empires serisinin dördüncü oyunu, Age of Empires IV'ün kapalı beta tarihi duyuruldu. Age of Empires IV tanıtım fragmanı yayınlandı! Age of Empires IV fiyatı!