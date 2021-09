Age of Empires 2 DOOM Modu "Age of Doom" Yayımlandı

Age of Empires 2 DOOM modu oyuncularla buluştu. Age of Empires 2'yi DOOM ile birleştiren bu yeni mod oyuncuların ilgisini çekmeyi başardı.

FPS tarihinin en unutulmaz oyunlarından biri olan DOOM, bilgisayar oyunları tarihinin en çok oynanan strateji oyunlarından olan Age of Empires 2 ile birleşiyor. Böyle bir eşleşmenin gerçekleşmesi gerçekten heyecan verici. ModDB üzerinden paylaşılan bu yeni mod Age of Empires 2 oyununa sahip oyuncular için yeni bir deneyim sunuyor. Modu indirip oyun dosyalarına ekledikten sonra oyuna "Custom Campaign" seçeneği ile dahil olan DOOM, özel silahları ve çevre tasarımlarıyla takdir edilesi.

Age of Empires 2 DOOM Modu Oynanış Videosu

Age of Empires 2'nin alıştığımız doğasından uzaklaştığımız bu modda, tepeden bakışlı bir DOOM macerası bizi bekliyor. Doomslayer'ı kontrol ederken, moda özel tasarlanmış bölümler, silahlar ve yeni karakterleri inceleme şansı da buluyoruz. Bunun yanında modda özel DOOM seslendirmeleri olduğunu da hatırlatmak lazım. Aşağıda Age of Empires 2 için üretilen mod, "Age of Doom" için bir oynanış videosu bulabilirsiniz.

Cehennemden fırlamış yaratıklar, DOOM'un vahşet saçan silahları, asansörler ve hareket eden platformlarla donatılmış mod şimdilik 2 bölümden oluşuyor. İlk bölümde cehennem zebanilerinin amaçlarını öğrenirken, ikinci bölümde DOOM 2016'ya benzer bir senaryo karşımıza çıkıyor. Modun arkasındaki isim, HELLKNIGHT61 nickine sahip bir forum üyesi, "Bu oyunu Age of Empires 2 oyun motoruna uyarlayarak yeniden yaratmak istedim." diyor ve bu modu yaratmanın büyük bir hayali olduğunu ekliyor.

