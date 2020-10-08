Ağdam nerede? Ağdam nüfusu nedir? Ağdam iklimi nedir?
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Ağdam nerede? Ağdam nüfusu nedir? Ağdam iklimi nedir?

08.10.2020 10:36 | Son Güncelleme: 08.10.2020 10:41
Ağdam nerede? Ağdam nüfusu nedir? Ağdam iklimi nedir?

Kısmen alçak dağlık alana kurulu Ağda köyü, nerede? Arazide kireç taşı, çimento hammaddesi, çakıl, Taş ve kum yatakları bulunan Ağda bölgesi iklimi nedir?

Küçük ve düz alana kurulu Azerbaycan'ın küçük kasabası Ağdam nerede? Ağdam nüfusu nedir? Ağdam iklimi nedir?

AĞDAM NEREDE?

Ağdam veya Akdam - Azerbaycan'da şehir. Ağdam Rayonu'nun idari merkezidir. 23 Temmuz 1993'te Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin desteğindeki Ermeni güçler tarafından işgal edildi ve yerleşim merkezi tamamen harap edilerek şehir nüfusunun doğuya, Azerbaycan'ın içlerine göç etmesi sağlandı.

Ağdam nerede? Ağdam nüfusu nedir? Ağdam iklimi nedir?

AĞDAM İKLİMİ NEDİR?

En büyük yağış ile 201 mm yağış ile Mayıs, Haziran, Nisan ayları. Çoğu yağış Mayıs içinde bir ortalama yağış 80 ile oluşur mm. Yıllık yağış Ağdam 449 mm miktarıdır. Ortalama yıllık sıcaklığı içinde Ağdam 19? var. Yılın en sıcak ayı ortalama sıcaklık ile Temmuz, bu: 29?. Genelde Şubat Ağdam, en soğuk ayı ortalama sıcaklığı 10? ile olur. En sıcak ay arasındaki fark: Temmuz ve en soğuk ay: Şubat var: 19?. 63mm En yüksek yağış (Mayıs) ve düşük yağış (Ocak) arasındaki farktır.

AĞDAM NÜFUSU NEDİR?

Azerbaycan bölgesinde bulunan Ağda1.154 (km2) alana sahiptir.197.700 nüfusu ile küçük kasaba halindedir.

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