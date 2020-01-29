AGD ve MGV tarafından Trump'a Kudüs tepkisi (3)
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AGD ve MGV tarafından Trump'a Kudüs tepkisi (3)

Trump'a Kudüs tepkisi Toplanan grup Tekbir getirmeleri AGD Genel Başkanı Salih Turhan'nın konuşması ANKARA - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı ABD Başkanı Donald Trump'ın, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul...

29.01.2020 00:42 | Son Güncelleme: 29.01.2020 00:46
AGD ve MGV tarafından Trump'a Kudüs tepkisi (3)

Trump'a tepkisi

Toplanan grup

Tekbir getirmeleri

AGD Genel Başkanı 'nın konuşması ANKARA - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı ABD Başkanı 'ın, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, 'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini duyurmasına ilişkin açıklama yaptılar. (3)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: AGD ve MGV tarafından Trump'a Kudüs tepkisi (3)
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