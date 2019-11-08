Ağbal: Türkiye'nin sahip oluğu genç nüfus, önemli bir fırsat

08.11.2019 11:30 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:30

CUMHURBAŞKANLIĞI Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "Türkiye, sahip oluğu genç ve dinamik nüfus yapısı itibariyle son derece önemli bir fırsata sahip" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, '2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ana Rapor Toplantısı'na katıldı. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından hazırlanan rapora ilişkin konuşan Ağbal, araştırmanın karar vericilere, politikacılara ve akademisyenlere bilgi desteği sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: DHA