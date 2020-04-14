Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Taşköprü Mustafa Sıtkı Erkek Mesleki ve Eğitim Teknik Lisesinde görev yapan Yunus Aytaç, okul bahçesindeki ağaçta kedi gördü.

Gün boyu bulunduğu yerden inemeyen kedi için Aytaç, Taşköprü Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler, itfaiye aracının sepetiyle ağaca çıkarak kediyi bulunduğu yerden kurtardıktan sonra doğaya saldı.

Aytaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, itfaiye ekibine teşekkür ederek, "Sabah erken saatlerde okul bahçesinde bulunan kavak ağacında bir kedi gördüm. Akşam mesai bitimine kadar kedinin aynı yerde durması dikkatimi çekti ve mahsur kalabileceği düşünceyle itfaiye ekiplerine haber verdim." dedi.

Kaynak: AA