Ağaçlara çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
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Ağaçlara çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

07.12.2020 23:48 | Son Güncelleme: 07.12.2020 23:52
Ağaçlara çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin ağaçlara çarparak takla atması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin ağaçlara çarparak takla atması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. 

Kaza akşam saatlerinde D-755 karayolu Beştepeler mevkisinde meydana geldi. Ramazan Ünal yönetimindeki 34 RUV 56 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlara çarparak takla attı. Ters dönen otomobilden çıkan Ramazan Ünal çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekipleri otomobilden fırlayan Şevket Cemal'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şevket Cemal'in cenazesi morga kaldırıldı. Kazaya ilgili soruşturma başlatıldı. 

 


Ağaçlara çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Ağaçlara çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Ağaçlara çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Ağaçlara çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR

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