Ağaca Tırmanırken Ayağı Sıkışan Çocuğu İtfaiye Kurtardı

DENİZLİ'de 9 yaşındaki Mert Çakar'ın bacağı, tırmandığı ağacın çatal şeklindeki gövdesine sıkıştı. Küçük Mert, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla kurtarıldı.



Pamukkale İlçesi Asmalıevler Mahallesi'nde yaşayan 9 yaşındaki Mert Çakar, 6640 sokakta bulunan evlerinin bahçesindeki ağaca tırmanmak istedi. Bu sırada Çakar'ı bacağı, ağacın çatal şeklindeki gövdesine sıkıştı. Çocuklarının bacağının sıkıştığını gören anne ve baba, kendi çabalarıyla kurtarmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine aile, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine durumu bildirip, yardım istedi. İhbar üzerine Asmalıevler Mahallesi'ndeki eve giden itfaiye ekipleri, çalışma başlatarak sol bacağı sıkışan çocuğu bulunduğu yerden kurtardı. Çakar sıkıştığı yerden kurtarıldıktan sonra, itfaiye ekipleriyle sohbet ederek teşekkür etti.



- Denizli