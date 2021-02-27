Ağaç tepesinde tabur gözetlerken yakalanan teröristin hain planları deşifre oldu

İstanbul'da askeriyeyi gözetlediği sırada ağaçta yakalanan DEAŞ'lı teröristin cep telefonunda inceleme yapan yetkililer, ABD ve NATO'nun Türkiye'deki askeri tesislerinin yerlerini gösteren harita ve örgütte 'Yalnız Kurt Eylemi' olarak nitelendirilen terör saldırılarının analizinin yapıldığı dokümanlar tespit etti.

İstanbul'da Yenibosna'da askeriyeyi gözetlerken ağaçta yakalan DEAŞ'lı terörist köpekten korktuğu için ağaca tırmandığını herhangi bir yeri gözetlemeyip keşif yapmadığını iddia etmişti. Tutuklanarak cezaevine gönderilen terörist hakkında yürütülen soruşturmada örgütün hain planlarına ait detaylara ulaşıldı.

"SİZ KAFİRSİNİZ"

Ağaca çıkıp çevreyi gözetlemesi güvenlik kamerasına yansıyan Muhammed Yahya E.'nin 15 gün önce Antalya'dan İstanbul'a geldiği belirlenirken, teröristin polis ekiplerine gözaltı işlemi sırasında "Siz kafirsiniz" diye bağırdığı dikkat çekti.

TUTUKLANDI

Emniyetteki ifadesinin ardından İstanbul nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli hakimlikteki ifadesinde güvenli olduğunu düşündüğü için karakola yakın otobüs durağında yatmak istediğini ancak bu sırada köpeklerin saldırısına uğradığı için ağaca tırmandığını anlattı. İfadesinin ardından terör örgütü ile iltisaklı olduğu belirlenen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ABD VE NATO'NUN TÜRKİYE'DE BULUNAN TESİSLERİNİ HEDEF ALACAKTI

Sabah'ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli hakkında soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında Muhammed Yahya E.'nin üzerinden çıkan telefonu inceleme altına alan emniyet güçleri DEAŞ terör örgütünün sözde yöneticisi Ebubekir El Bağdadi ve sözde Türkiye sorumlusu Ebu Hanzala'nın fotoğraflarının bulunduğunu belirledi. Telefonda bulunan dokümanlarda yapılan inceleme kapsamında ABD ve NATO'nun Türkiye'deki askeri tesislerinin yerlerini gösteren haritalar ve terör örgütüne ait bayrak, flama ve marşlar ortaya çıktı.

'YALNIZ KURT EYLEMİ' GERÇEKLEŞTİRECEKTİ

Soruşturma kapsamında incelenen dokümanlar içerisinde terör örgütü DEAŞ'ın 'Yalnız Kurt Eylemi' olarak nitelendirilen saldırısının analizinin yapıldığını gösteren belgelerle birlikte kimyasal maddelerle patlayıcı yapımını ayrıntılı olarak anlatan yazılar ve cihad operasyonları analizlerinin bulunduğu çok sayıda bilgi çıktı. Terörist hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor.