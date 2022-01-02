Ağabey-kardeş, 23 gün arayla öldürüldü

KIRŞEHİR (DHA) - KIRŞEHİR'in Kaman ilçesinde husumetlileri tarafından tabanca ile vurulan Caner Gündoğdu (29), hastanede hayatını kaybetti. Gündoğdu'nun 23 gün önce de ağabeyi Haydar Gündoğdu'nun (40) şüphelilerin yakını F.K. tarafından öldürüldüğü belirlendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kaman ilçesine bağlı İkizler köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Caner Gündoğdu ile husumetlileri A.K., E.K. ve N.K. tartıştı. Çıkan kavgada 3 kişi, Caner Gündoğdu'yu tabanca ile vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Gündoğdu'yu Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Gündoğdu, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Olayın ardından jandarma ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu arada 23 gün önce de Caner Gündoğdu'nun ağabeyi Haydar Gündoğdu koyun otlatma meselesi nedeniyle F.K. tarafından öldürülmüş, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. F.K.'nin Caner Gündoğdu'yu öldüren şüphelilerin yakını olduğu öğrenildi.