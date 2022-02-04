'Ağabey' demeyen yengesini 37 yerinden bıçaklayıp kör etti

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - HATAY'da elini öpmeyen 2,5 yaşındaki yeğenini döven Recep İlgar (39), sesler üzerine alt kata inen öğretmen yengesi Mehtap İlgar'ı (34) da 'ağabey' demediği gerekçesiyle biri sol gözünden, 37 yerinden bıçaklayıp, boğazını kesmeye çalıştı. Olayın ardından gözaltına alınan Recep İlgar tutuklanırken, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Mehtap İlgar yaşam savaşını kazandı, ancak sol gözünü kaybetti.

Olay, 26 Ocak'ta Kırıkhan ilçesi Gündüz Mahallesi Ziyapaşa Sokak'ta meydana geldi. Bir okulda sözleşmeli olarak fizik öğretmenliği yapan Mehtap İlgar, çocukları 5 yaşındaki Eylül ile 2,5 yaşındaki Asya'yı alt katta oturan kayınpederinin evine gönderdi. Ailesiyle birlikte yaşayan Recep İlgar, yeğenlerinden elini öpmesini istedi. Ancak Asya, amcasının elini öpmedi. Bunun üzerine Recep İlgar, Asya'nın elindeki oyuncağı pencereden atıp, onu dövdü. Asya'nın ağladığını duyan Mehtap İlgar, alt kata indi. Recep İlgar, bu kez de kendisine ağabey demediği gerekçesiyle Mehtap İlgar'a çocukların gözü önünde yumruklarla saldırdı.

Aysel İlgar, gelinin olay sırasında üzerinde olan kanlı kıyafetlerini de gösterdi. Baba Hüseyin İlgar da oğluna tepki gösterirken, "Böyle evlat olmaz olsun" dedi. Olaya şahit olan Eylül İlgar ise, "Kardeşim Asya, Recep amcamın elini öpmedi diye amcam annemi bıçakladı" diye konuştu.