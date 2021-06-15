(AFYONKARAHİSAR - Özel) Çökme ve yarıkların oluştuğu yol ile ilgili ilk bilimsel açıklama geldi
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(AFYONKARAHİSAR - Özel) Çökme ve yarıkların oluştuğu yol ile ilgili ilk bilimsel açıklama geldi

İhlas Haber Ajansı / Onur Dal - Haberler | Güncel

(AFYONKARAHİSAR - Özel) Çökme ve yarıkların oluştuğu yol ile ilgili ilk bilimsel açıklama geldi Olaya meteorolojik değişimler ve yer altı sularının çekilmesinin neden olabileceği öne sürüldü Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde köy yolunda meydana gelen çökme ve çevresinde oluşan yarıklarla...

(AFYONKARAHİSAR - Özel) Çökme ve yarıkların oluştuğu yol ile ilgili ilk bilimsel açıklama geldi

Olaya meteorolojik değişimler ve yer altı sularının çekilmesinin neden olabileceği öne sürüldü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde köy yolunda meydana gelen çökme ve çevresinde oluşan yarıklarla ilgili ilk bilimsel açıklama geldi. Uzmanlar yarıklara meteorolojik değişimler ve yer altı sularının çekilmesi ile aşırı tüketiminin neden olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Bolvadin-Derekarabağ köyü yolunda meydana gelen olayda, karayolu ile birlikte yolun yanından geçen tarım arazilerinde de yaklaşık 15 metre boyunda ve 80 santimetre genişliğinde yarıklar meydana gelirken bazı noktalarda ise göçükler meydana geldi. Olayın ardından bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde görevli Hüseyin Sarıkaya, olayın en büyük nedenlerinden birisinin yer altı sularının çekilmesi ve aşırı tüketimi olabileceğini ifade ederek, "Tarım arazilerinde zararlar söz konusu. Burası bir graben havzası, güney ve kuzeyinde iki fay hattı var. Bu iki fay hattı arasında kalan graben havzası büyük bir alüvyon havzası da var ve alüvyon kalınlığı yaklaşık 200 metre kalınlığında. Bölge yer altı suyu yönünden de oldukça zengin. Son 20 yıl içerisinde yer altı suyundaki aşırı çekilmeler, yer altı su seviyesinin düşmesine bağlı olarak değerlendirmeler var bu çatlamalarla ilgili. Biz bu günkü yaptığımız çalışmada koordinat ölçümleri yaptık. Bu ölçümleri harita üzerinde işleyeceğiz ve daha önceden oluşmuş olan aktif, tali fay hatları ile örtüşüp örtüşmediği konusunda değerlendirmeler yapacağız. Bu değerlendirmeleri üniversitede çalışan arkadaşlarımız ve başkanlığımızda çalışan arkadaşlarımızla da paylaşacağız. Son yıllarda meteorolojik değişimler bu tür olayları su yüzüne çıkarmaya başladı. Sadece Afyonkarahisar'da değil Türkiye'nin bir çok yerinde olmaya başladı. Yani bu yer altı sularındaki aşırı tüketim bu şekilde devam ettiği müddetçe sadece burada değil bir çok yerde de bu tür olaylarla karşılaşabileceğiz gibi görünüyor" dedi.

Öte yandan, AFAD ekiplerinin bölgedeki inceleme devam ediyor.

(AFYONKARAHİSAR - Özel) Çökme ve yarıkların oluştuğu yol ile ilgili ilk bilimsel açıklama geldi
(AFYONKARAHİSAR - Özel) Çökme ve yarıkların oluştuğu yol ile ilgili ilk bilimsel açıklama geldi
(AFYONKARAHİSAR - Özel) Çökme ve yarıkların oluştuğu yol ile ilgili ilk bilimsel açıklama geldi
(AFYONKARAHİSAR - Özel) Çökme ve yarıkların oluştuğu yol ile ilgili ilk bilimsel açıklama geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Dal

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