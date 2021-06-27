AFYONKARAHİSAR - İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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AFYONKARAHİSAR - İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Serkan Yıldız yönetimindeki 06 BN 6432 plakalı otomobil, Çevre yolu Fatih Nizamiye kavşağında Akın Tınas yönetimindeki 03 BM 376 plakalı otomobille çarpıştı. 06 BN 6432 plakalı otomobil, daha sonra refüjdeki direğe çarparak devrildi.

Kazada, devrilen otomobildeki Ezgi Aslanbek, (22) olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçtaki Halil İbrahim Karataş (22) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Durumu iyi olan yaralı Karataş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aslanbek'in cenazesi de yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki morga götürüldü.

Olay yerine gelen genç kızın ailesi büyük üzüntü yaşadı.

AFYONKARAHİSAR - İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
AFYONKARAHİSAR - İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
AFYONKARAHİSAR - İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
AFYONKARAHİSAR - İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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