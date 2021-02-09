Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) Başkanı Burhanettin Çoban, İhsaniye ilçesindeki köylerde yapımı tamamlan ve hizmete giren Güneş Enerji Sistemleri'ni (GES) inceledi.

Çoban, gazetecilere yaptığı açıklamada, son 3 yılda Afyonkarahisar'daki 100 köye GES yatırımı yapıldığını söyledi.

Kurulan GES'lerle köylerin su sorunlarına da çözüm üretildiğini dile getiren Çoban, "Köylerimizin içme suyu sondaj kuyuları ile temin edilerek evlere basılıyor. Bu da tabi çok ciddi elektrik kullanımına neden oluyor. Bu elektrik masrafı köylerde düzenli olarak su parası toplanamadığı için ödemekte zorluklar çekiliyor. Bu sorunu ortadan kaldırmak için kurulan bu güneş enerji sistemleri, elektrik tüketiminin tamamına yakınını karşılıyor." ifadesini kullandı.

-CHP İl Başkanlığında basın toplantısı

CHP İl Başkanı Yalçın Görgöz, geçen hafta Afyonkarahisar'a gelen milletvekilleriyle verimli bir çalışma yapıldığını belirtti.

Görgöz, parti binasında düzenlediği basın açıklamasında, hafta içi Afyonkarahisar'a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ve milletvekili heyetinin il merkezi ve ilçelerde halkla bir araya gelerek verimli çalışmalar yaptığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer