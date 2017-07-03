Afyonkarahisar'daki Fetö/pdy Davaları

Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açılan davalarda biri tutuklu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 12 ayrı davanın duruşmasına, tutuklu sanık Turhan Cengiz ile tutuksuz sanıklar Ali Caymaz, Veysel Taşçı, Yasemin Aytekin, Gülcan Dalar, Sadık Gürbüz, Muammer Çoban, Hümeyra Kara, Kadir Özkan, Ramazan Kubay, Mehmet Üner, İbrahim Demirhan ve avukatları katıldı.



"Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan yargılanan sanıklar, savunmalarını yaptı.



Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlerini ve tahliyelerini istedi.



Tanıkların da dinlendiği duruşmalarda, tutuksuz yargılanan sanık Ali Caymaz'ın delil yetersizliğinden beraatine karar verilirken diğer sanıkların duruşmaları ertelendi.