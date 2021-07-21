Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü ve 2 yaralı
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Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü ve 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü ve 2 yaralı Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü ve 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü ve 2 yaralı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü ve 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Afyonkarahisar-Konya karayolu üzeri Sultandağı ilçesi Dereçine beldesi yakınlarında meydana geldi. 3 aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü ve 2 kişinin yaralandığı kaydedildi. Kurtarma ekiplerinin olay yerinde ki çalışmaları sürüyor.

Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü ve 2 yaralı
Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü ve 2 yaralı
Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü ve 2 yaralı
Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü ve 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Dal

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