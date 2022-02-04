Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı - Haberler
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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı

Demirören Haber Ajansı, İlyas Kaan Taytak - Güncel
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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde, iddiaya göre yoldaki gizli buzlanma nedeniyle devrilen yolcu otobüsünde 8 kişi yaralandı.

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde, iddiaya göre yoldaki gizli buzlanma nedeniyle devrilen yolcu otobüsünde 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Yarımca köyü yakınlarında meydana geldi. Aydın-Ankara seferini yapan Ömer Karsanba'nın kullandığı 06 AS 263 plakalı yolcu otobüsü, iddiaya göre, yoldaki gizli buzlanma nedeniyle devrildi. Otobüsteki 8 yolcu, hafif yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, yaralıları ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı

Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaan Taytak - Güncel

Karahisar, Kaza, Güncel, Haber

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