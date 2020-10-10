Afyonkarahisar'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
10.10.2020 20:51 | Son Güncelleme: 10.10.2020 20:54
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Umut Durna (37) idaresindeki 34 BKP 799 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Avşarbey Dinlenme Tesisi yakınlarında, Turgay Ölmez (23) yönetimindeki 42 JC 547 plakalı tıra çarptı.
Otomobil sürücüsü Durna, olay yerinde yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz