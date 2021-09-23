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Afyonkarahisar'da tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

ANKARA (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

İzel Pehlivanlı (28) idaresindeki 61 VP 303 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Ankara kara yolu Ümraniye köyü yakınlarında Mehmet Güllü (26) yönetimindeki 06 BLY 867 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Tuncay Pehlivanlı (55) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Sivrihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri
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