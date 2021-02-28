Afyonkarahisar'da tartıştığı karısını tabancayla öldüren koca tutuklandı

Afyonkarahisar'da, yolculuk esnasında tartıştığı eşini tabancayla öldüren koca tutuklandı.

Kentten cuma günü Isparta'ya gitmek için çocukları Yasin (3), İbrahim (5) ve Hasan Sarıkaya (7) ile yola çıkan çift, Şuhut ilçesi Anayurt köyü girişine geldikleri esnada tartışmaya başlamış, Ahmet Sarıkaya (32), eşi Nergiz Sarıkaya'ya (26) yanında bulundurduğu tabanca ile araç içinde ateş etmişti.

Nergiz Sarıkaya, olay yerinde hayatını kaybederken Ahmet Sarıkaya, Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Adliyedeki süreci tamamlanan Ahmet Sarıkaya, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay