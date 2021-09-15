Afyonkarahisar'da tarihi konak alev alev yandı - Haberler
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Afyonkarahisar'da tarihi konak alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Dağlı - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da tarihi konak alev alev yandı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, 2 katlı tarihi ahşap konakta gece çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, 2 katlı tarihi ahşap konakta gece çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü.

Hisar Mahallesi'nde bulunan 2 katlı tarihi ahşap konakta, gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin 1 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Tarihi konak, kullanılamaz hale geldi.Geçen aylarda Sandıklı Belediyesi tarafından restore edilen 2 katlı tarihi ahşap konak, devir işlemlerinin ardından Sandıklı Müftülüğü Aile ve Din Hizmetler Merkezi olarak kullanılıyordu.


- Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'da tarihi konak alev alev yandı

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