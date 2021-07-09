Afyonkarahisar'da piknik faciası: Amca, yeğen gölde boğuldu
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Afyonkarahisar'da piknik faciası: Amca, yeğen gölde boğuldu

Afyonkarahisar'da piknik faciası: Amca, yeğen gölde boğuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bir ailenin piknik yapmak için gittikleri gölet kenarında suya düşen amca ve yeğen boğularak hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bir ailenin piknik yapmak için gittikleri gölet kenarında suya düşen amca ve yeğen boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Çay ilçesine bağlı Karamık beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, Akın ailesi piknik yapmak için gölet kenarına gitti. Bu sırada henüz belirlenemeyen bir sebepten Maviye Akın (16) gölete düştü. Yeğeninin sudan çıkamadığını ve boğulduğunu gören amca Uğur Akın (44) ise onu kurtarmak için arkasına göle girdi. Ancak amca yeğen göl suyundan boğuldu. Diğer aile üyelerinin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, boğularak suda kaybolan amca ve yeğenin cansız bedenlerini çıkarmak için bölgeye dalgıç istedi. Bölgedeki kurtarma çalışmaları devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da piknik faciası: Amca, yeğen gölde boğuldu
Afyonkarahisar'da piknik faciası: Amca, yeğen gölde boğuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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