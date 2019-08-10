Afyonkarahisar'da orman yangını

10.08.2019 18:38

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Yassıören köyü Deliktaş mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Başmakçı, Dinar ile Evciler ve Dazkırı orman işletme müdürlüklerine ait yangın söndürme ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekipler, alevlere yangın söndürme helikopteriyle de havadan müdahale ediyor.

Kaynak: AA