Afyonkarahisar'da normalleşme süreci denetimi

Afyonkarahisar'da korona virüs pandemisinde geçilen normalleşme süreci kapsamında cadde ve sokaklarda esnaflar ile birlikte vatandaşlara yönelik maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.

Afyonkarahisar'da korona virüs pandemisinde geçilen normalleşme süreci kapsamında cadde ve sokaklarda esnaflar ile birlikte vatandaşlara yönelik maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.

İl Salgın Denetim ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta başlayan normalleşme adımları ile birlikte "Dinamik Denetim Modeli" süreci kapsamında cadde, sokaklar ve meydanlarda maske ve mesafe denetimi gerçekleştirildi. İl Salgın Denetim ekibinde görevli çok sayıda personelin katıldığı denetimde esnaf ve vatandaşlara korona tedbirleri hatırlatılıp, uyulması hususunda uyarılar yapıldı.

Sokaklarda vatandaşların büyük çoğunluğunun ise özellikle maske ve sosyal mesafeye uydukları gözlendi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı