Afyonkarahisar'da kamyonet balya yüklü römorka çarptı: 4 yaralı
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Afyonkarahisar'da kamyonet balya yüklü römorka çarptı: 4 yaralı

Afyonkarahisar'da kamyonet balya yüklü römorka çarptı: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da kamyonetin balya yüklü traktör römorkuna çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da kamyonetin balya yüklü traktör römorkuna çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

B.K. (17) idaresindeki 03 ACL 440 plakalı kamyonet, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Salar beldesi kavşağında Ömer Aksoy (61) yönetimindeki 03 DV 925 plakalı traktörün arkasındaki ikinci römorka çarptı.

Balyaların yola saçıldığı kazada, kamyonet sürücüsü ile araçta bulunan Yasir E. (16), Muhammet Eren E. (16) ve Ferhat Y. (16) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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