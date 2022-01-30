Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA, Arif Yavuz - Güncel
 - Güncelleme:
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Nazif Gündoğdu (58) idaresindeki 26 GL 211 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolunun 14. kilometresindeki Çalışlar kavşağında, Halil Bülbül'ün (33) kullandığı 06 BUP 026 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Seydi Güngör, (53) Mehmet Saygı (67) ile Emir Kardaş (25) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'da hastanelere kaldırılan yaralılardan Nazif Gündoğlu ile Seydi Güngör, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA / Arif Yavuz - Güncel

Halil Bülbül, Karahisar, Gündoğdu, Otomobil, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title