Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Zülkarneyn A'nın kullandığı 03 AAJ 375 plakalı otomobil, Opet Kavşağı'nda Süleyman T. idaresindeki 03 RK 318 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile 03 RK 318 plakalı otomobilin içerisinde bulunan Zekeriya T, Melisa T. ve Ferihan T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine trafik polisi, itfaiye ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Dinar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

Hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
Hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Yaşar Güler Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Acun Ilıcalı Ferhan Şensoy
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Mergim Berisha Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 01:22:27. #1.16#

title