Son dakika haber: Afyonkarahisar'da faciadan dönüldü
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Son dakika haber: Afyonkarahisar'da faciadan dönüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Afyonkarahisar'da faciadan dönüldü

Son dakika habere göre Afyonkarahisar'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuş seyir halindeyken lastiğinden çıkan yangın sonrası alev aldı.

Afyonkarahisar'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuş seyir halindeyken lastiğinden çıkan yangın sonrası alev aldı. Bir anda yanmaya başlayan araçtan şoför ve 4 yolcu ise son anda canlarını kurtararak kendilerini dışarı atmayı başardı.

Olay, Adnan Menderese Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ataköy-Kent merkezi arasında yolcu taşımacılığı yapan 03 M 110 plakalı Ömer Hakan S., idaresindeki dolmuş içerisinde 4 yolcu ile seyir halindeyken bulvara geldiği sırada bir anda araçtan dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden şoför aracı yol kenarına park ederek kendisi ile birlikte yolcuları aşağı indirdi. Ardından çevredekiler polis ve itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Bu sırada dolmuşun ön lastik kısmından çıkan alevler bir anda aracı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise hızlı bir şekilde alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, şoförün dikkate sayesinde ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın nedeniyle aracın park edildiği yol kenarındaki kaldırımda bulunan ağaçlarda zarar görürken, polis ise yangın söndürülünceye kadar trafiği kesti.

Yangının ardından polis ve itfaiye tarafından inceleme başlatıldı.

(Mehmet Karakaş/İHA)

Son dakika haber: Afyonkarahisar'da faciadan dönüldü
Son dakika haber: Afyonkarahisar'da faciadan dönüldü
Son dakika haber: Afyonkarahisar'da faciadan dönüldü
Son dakika haber: Afyonkarahisar'da faciadan dönüldü
Son dakika haber: Afyonkarahisar'da faciadan dönüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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