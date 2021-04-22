Afyonkarahisar'da devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Süleyman Kaplan idaresindeki 03 DT 143 plakalı traktör, merkeze bağlı İsmail köy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
Kazada traktörün altında kalan sürücü ile araçtan düşen gelini Emine Kaplan yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ve AFAD ekipleri köylülerin de yardımıyla traktörün altındaki sürücüyü çıkardı.
Yaralılar, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer