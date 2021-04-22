Afyonkarahisar'da devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Süleyman Kaplan idaresindeki 03 DT 143 plakalı traktör, merkeze bağlı İsmail köy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Kazada traktörün altında kalan sürücü ile araçtan düşen gelini Emine Kaplan yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve AFAD ekipleri köylülerin de yardımıyla traktörün altındaki sürücüyü çıkardı.

Yaralılar, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer

Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü
Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü
Traktörün çarptığı çocuk, hayatını kaybetti
Traktörün çarptığı çocuk, hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Vladimir Putin Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Cansu Dere Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Yılmaz Vural Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'da devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 18:45:48. #1.15#

title