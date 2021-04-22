Afyonkarahisar'da bir kişi, gelini ve birlikte yakaladığı kişiyi öldürdü
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Afyonkarahisar'da bir kişi, gelini ve birlikte yakaladığı kişiyi öldürdü

Afyonkarahisar'da bir kişi, gelini ve birlikte yakaladığı kişiyi öldürdü
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir kişi, gelini ve yatakta birlikte yakaladığı kişiyi tabancayla öldürdü.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir kişi, gelini ve yatakta birlikte yakaladığı kişiyi tabancayla öldürdü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çiğiltepe köyünde yaşayan N.G. (68), gece saatlerinde jandarmayı arayarak gelini ve yatak odasında birlikte yakaladığı kişiyi tabancayla öldürdüğünü bildirdi.

Eve gelen ekipler, N.G'nin gelini F.G. (34) ile K.Ç'nin (51) yatak odasındaki cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede F.G. ile K.Ç'nin tabanca ile öldürüldüğü tespit edildi.

Jandarma ekipleri, N.G'yi gözaltına aldı.

Kocasının çalışmak için İstanbul'a gittiği öğrenilen F.G. ile K.Ç'nin cesetleri yapılan incelemenin ardından otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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