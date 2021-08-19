Afyonkarahisar'da 250 işçiye yeterlilik belgesi verildi
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Afyonkarahisar'da 250 işçiye yeterlilik belgesi verildi

Afyonkarahisar'da 250 işçiye yeterlilik belgesi verildi
Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da bazı belediyelerde çalışan 250 işçiye mesleki yeterlilik belgesi verildi.

Afyonkarahisar'da bazı belediyelerde çalışan 250 işçiye mesleki yeterlilik belgesi verildi.

Yüntaş A.Ş toplantı salonunda düzenlenen törene, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Salar Belediye Başkanı Cengiz Taşpınar, Değirmenayvalı Belediye Başkanı Erol Barutcu, Yüntaş Yönetim Kurulu Başkanı Selim Arıcı ve Genel Müdür Arif Birsen ile belge almaya hak kazanan işçiler katıldı.

Zeybek, yaptığı konuşmada, kazasız bir iş hayatı dileyerek belgelerini alan işçilere hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Konuşmaların ardından 250 işçiye, mesleki yeterlilik belgeleri verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer

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