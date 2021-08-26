AFYONKARAHİSAR - Büyük Taarruz'un 99. yıl dönümü

Kocatepe'den bisikletçilerin uğurlanması Çelenklerin konulması Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp'in konuşması Bir subayın harekatı anlatması Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ni ziyaret edilmesi Büyük Taarruz Şehitliğin'de tören AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da,...