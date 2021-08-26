AFYONKARAHİSAR - Büyük Taarruz'un 99. yıl dönümü
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AFYONKARAHİSAR - Büyük Taarruz'un 99. yıl dönümü

Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer - Haberler | Güncel

Kocatepe'den bisikletçilerin uğurlanması Çelenklerin konulması Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp'in konuşması Bir subayın harekatı anlatması Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ni ziyaret edilmesi Büyük Taarruz Şehitliğin'de tören AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da,...

Kocatepe'den bisikletçilerin uğurlanması

Çelenklerin konulması

Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp'in konuşması

Bir subayın harekatı anlatması

Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ni ziyaret edilmesi

Büyük Taarruz Şehitliğin'de tören AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da, Büyük Taarruz'un 99. yıl dönümü nedeni ile etkinlikler düzenlendi.

AFYONKARAHİSAR - Büyük Taarruz'un 99. yıl dönümü
AFYONKARAHİSAR - Büyük Taarruz'un 99. yıl dönümü
AFYONKARAHİSAR - Büyük Taarruz'un 99. yıl dönümü
AFYONKARAHİSAR - Büyük Taarruz'un 99. yıl dönümü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer

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