AFYONKARAHİSAR - Büyük Taarruz'un 99. yıl dönümü
Kocatepe'den bisikletçilerin uğurlanması Çelenklerin konulması Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp'in konuşması Bir subayın harekatı anlatması Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ni ziyaret edilmesi Büyük Taarruz Şehitliğin'de tören AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da,...
Kocatepe'den bisikletçilerin uğurlanması
Çelenklerin konulması
Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp'in konuşması
Bir subayın harekatı anlatması
Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ni ziyaret edilmesi
Büyük Taarruz Şehitliğin'de tören AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da, Büyük Taarruz'un 99. yıl dönümü nedeni ile etkinlikler düzenlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer