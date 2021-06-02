Afyon'da ev yangını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afyon'da ev yangını

Afyon'da ev yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da tek katlı bir evde çıkan ve itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu söndürülen yangın köy sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Afyonkarahisar'da tek katlı bir evde çıkan ve itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu söndürülen yangın köy sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgilere göre, Belkaracaören köyünde Orhan Karakaya'ya ait katlı kerpiç bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden çatıya sıçrayan alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almaya çalışırken, Şuhut İtfaiye Amirliği ekipleri ise takviye olarak olay yerine gitti. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda yangın 2 saatlik bir süre içerisinde kontrol altına alındı. Yangının ardından tek katlı kerpiç evde maddi hasarlı hasar meydana geldi. - AFYONKARAHİSAR

Afyon'da ev yangını
Afyon'da ev yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beyoğlu'ndaki halı yıkama fabrikasında çıkan yangın 5 katlı binaya sıçradı
Beyoğlu'ndaki halı yıkama fabrikasında çıkan yangın 5 katlı binaya sıçradı
'Yakmadan duramıyorum' diyen yangın bağımlısı adam 12. kez bina yaktı
"Yakmadan duramıyorum" diyen yangın bağımlısı adam 12. kez bina yaktı
Yanan binanın 2. katında mahsur kalınca böyle atladı
Yanan binanın 2. katında mahsur kalınca böyle atladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Adnan Menderes Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş İlker Kaleli Aslı Bekiroğlu
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Merih Demiral Mustafa Cengiz Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Afyon'da ev yangını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 14:40:02. #1.15#

title