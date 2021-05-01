Afyokarahisar'ın damaklarda bıraktığı eşsiz lezzeti: 'haşhaşlı tatlı'
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Afyokarahisar'ın damaklarda bıraktığı eşsiz lezzeti: 'haşhaşlı tatlı'

Afyokarahisar'ın damaklarda bıraktığı eşsiz lezzeti: 'haşhaşlı tatlı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Afyonkarahisar mutfağının sevilen ve yöresel tatlılarından olan, haşhaş ve cevizden yapılan haşhaşlı tatlı Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzeti olmaya devam ediyor.

Afyonkarahisar mutfağının sevilen ve yöresel tatlılarından olan, haşhaş ve cevizden yapılan haşhaşlı tatlı Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzeti olmaya devam ediyor.

Özellikle Şuhut ilçesinde yapılan haşhaşlı tatlı, içerisindeki haşhaş ve cevizin vermiş olduğu lezzet ile Ramazan sofralarının vazgeçilmez tadı olmaya devam ediyor. İlçenin yöresel lezzeti olan haşhaşın şerbet ile birlikte ince açılmış ve içerisinde ceviz sarılı olan hamurun üzerine dökülüyor. Haşhaşın tatlıya dökülmesiyle farklı bir lezzetin ortaya çıktığını söyleyen tatlı ustası Hatice Kartal, haşhaşlı tatlının yapılışını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Kartal, "İlimizde olduğu gibi ilçemizde de haşhaşlı tatlıya yoğun bir ilgi gösterilmekte. Özellikle Ramazan-ı Şerif ayının iftar sofralarının vazgeçilmez bir tatlısı oldu. Şuhut ilçemizde üretimi bize ait olan haşhaşlı tatlı bize aittir. Müşterilerimiz özellikle uzaklardan da olsa satın almak için buraya geliyorlar. Haşhaşlı tatlımızın üretimi hem Ramazan ayında hem de Ramazan'dan sonra da devam edecek" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Afyokarahisar'ın damaklarda bıraktığı eşsiz lezzeti: 'haşhaşlı tatlı'
Afyokarahisar'ın damaklarda bıraktığı eşsiz lezzeti: 'haşhaşlı tatlı'
Afyokarahisar'ın damaklarda bıraktığı eşsiz lezzeti: 'haşhaşlı tatlı'
Afyokarahisar'ın damaklarda bıraktığı eşsiz lezzeti: 'haşhaşlı tatlı'
Afyokarahisar'ın damaklarda bıraktığı eşsiz lezzeti: 'haşhaşlı tatlı'
Afyokarahisar'ın damaklarda bıraktığı eşsiz lezzeti: 'haşhaşlı tatlı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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