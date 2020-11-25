Camide cihazlarını şarj eden gazeteci, not ve para bırakıp "helallik" istedi
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Camide cihazlarını şarj eden gazeteci, not ve para bırakıp "helallik" istedi

25.11.2020 14:05 | Son Güncelleme: 25.11.2020 14:59

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir gazeteci, camide kamerasının bataryalarını şarj ettikten sonra imama "helallik" istediği bir notla bir miktar para bıraktı. Notu bulan muhtar, notu ve parayı cami imamına teslim etti.

İlçeye bağlı Arıtaş Mahallesi'ne haber için giden bir gazeteci, Nur Camisi'nde kamerasının biten bataryasını şarj ettikten sonra elektrik panosunun içine "Bataryamı caminin elektriğiyle şarj ettim. Bu parayı kullandığım elektrik için bıraktım. Lütfen kabul edin. Hakkınızı helal edin" yazılı bir notla 10 lira para bıraktı.

NOTU VE PARAYI MUHTAR BULDU

Mahalle Muhtarı Mehmet Candemir, elektrik panosundaki notu ve parayı gördüğünde şaşırdığını belirterek, ilk defa böyle olayla karşılaştığını söyledi. Candemir, öğlen namazını kılmak ve sayacı kontrol için camiye geldiğini ifade ederek, "Mahallemizde bulunan camilerimizin sayaçlarını ne kadar elektrik geldiği için kontrol ediyoruz. Namazdan önce elektrik sayacını kontrol etmek istedim. Panoda bir not ile yanında 10 lira para bırakmış bir vatandaş. Notta gazeteci olduğunu belirten kişi, bataryalarını camide şarj etmiş ve caminin elektriğini kullandığı için helallik isteyerek para bırakmış." diye konuştu.

Camide cihazlarını şarj ettiği eden gazeteci not ve para bırakıp 'helallik' istedi

TÜM İNSANLIK İÇİN GÜZEL BİR ÖRNEK

Notu okuduğunda çok duygulandığını anlatan Candemir, durumu cami imamına bildirip parayı teslim ettiğini aktardı. İmamın da notu ve parayı gördüğünde kendisi gibi şaşırdığını anlatan Candemir, yapılan hareketin tüm insanlık için güzel bir örnek olduğunu dile getirdi.

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Camide cihazlarını şarj ettiği eden gazeteci not ve para bırakıp 'helallik' istedi
Camide cihazlarını şarj eden gazeteci, not ve para bırakıp 'helallik' istedi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doruk

Haber Yorumları (6)
AFAROZ: BU TÜR HIYARLAR BOL MİKTARDA MEVCUT. Bİ DE GAZETECİ OLACAK. ULAN O CAMİNİN ELEKTRİK PARASI NE İMAMIN CEBİNDEN ÇIKIYOR NE DE CAMİ İMAMIN TAPULU MALIDIR. . . ÜSTELİK AZ MİKTARDA PARA BIRAKMIŞ. HANİ BUNUN TRT PAYI, YANDAŞ PAYI, KAÇAK KULLANIM PAYI, OKUMA BEDELİ :)) NEYSE EKSİK KALAN KISMI DEFTERE YAZARIZ. AMA GÜNAH DEFTERİNE :))
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BÖYLE HAYATIN ...: Reklam kokuyor
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KAADY: Uydur uydur ipe diz
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