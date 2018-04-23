Afrinli Çocuklar Rize'de

"İyidere'den Afrin'e Kardeşlik Köprüsü" projesi kapsamında Hatay'ın Altınözü ilçesindeki kamplarda kalan Afrinli 74 çocuk, Rize'ye geldi.

İyidere Kaymakamlığı ile İyidere Belediye Başkanlığı tarafından uygulanan proje çerçevesinde Rize'yi ziyaret eden öğrenciler, ilçe merkezinde Kaymakam Orhan Altun ve Belediye Başkanı Ahmet Mete tarafından karşılandı. Çocuklar, evlerinde misafir olacakları gönüllü ailelerle buluştu.

Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 ay önce çocukları yaşadıkları yerde ziyaret ederek, vakit geçirdiklerini söyledi.

Proje kapsamında çocukları Rize'de misafir etmek için harekete geçtiklerini anlatan Altun, "Kentimize 10 öğretmen nezaretinde gelen 74 öğrencimiz, gönüllü ailelerimizin evinde misafir olacaklar. Bu da kardeşliğimizin pekişmesine katkı sağlayacaktır." dedi.

Altun, kentte 4 gün kalacak çocukların tarihi ve turistik mekanları ziyaret edeceklerini sözlerine ekledi.

Belediye Başkanı Mete, misafir ettikleri çocukların çoğunun yetim olduğuna işaret ederek, "Onların mutluluğunu görünce güzel bir projeyi hayata geçirdiğimize bir kez daha inanıyorum. Çocuklarımızı, bir süreliğini de olsa kamp ortamından uzaklaştırıp Karadenizli çocuklarla kaynaştırmak istedik." diye konuştu.

Çocuklardan bazılarını evinde misafir edecek Muammer Mete, projeye dahil olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Öğrencilerden Abdullah Kaskus, Rize'de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.