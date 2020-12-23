Afrin şehidi Özalkan adına yaptırılan kreşte çocuklara üç dilde eğitim
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Afrin şehidi Özalkan adına yaptırılan kreşte çocuklara üç dilde eğitim

23.12.2020 15:35 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:38
Afrin şehidi Özalkan adına yaptırılan kreşte çocuklara üç dilde eğitim

Erdemli Belediyesince, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın vasiyeti üzerine yapılan kreş ve gündüz bakımevinde İngilizce, Rusça ve Arapça dillerinde eğitim veriliyor.

Erdemli Belediyesince, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın vasiyeti üzerine yapılan kreş ve gündüz bakımevinde İngilizce, Rusça ve Arapça dillerinde eğitim veriliyor.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yaptığı yazılı açıklamada, şehidin vasiyetini yerine getirmenin huzurunu yaşadıklarını belirtti.

Afrin şehidi Özalkan'ın vasiyeti üzerine yaptırdıkları kreşte çok sayıda çocuğun olduğunu ifade eden Tollu, burada çocuklara İngilizce, Rusça ve Arapça'nın da öğretilmeye çalışıldığını kaydetti.

Tollu, çocukları en güzel şekilde geleceğe hazırlamak için çalıştıklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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