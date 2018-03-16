Afrin'de Teröristlerden Temizlenen Köylere Dönüş Sürüyor

Kilis'in karşısında bulunan Afrin'in Şilteh köyünün YPG'den temizlenmesinden sonra vatandaşlar köylerine dönmeye başladı.

Zeytin Dalı Harekatı Afrin'de sürerken, Kilis'in Duruca köyünün karşında yer alan ve YPG'li teröristlerden temizlenen Afrin'in Şilteh köyüne vatandaşlar dönmeye başladı.

İHH Kilis Basın Biriminden Yakup Alaca yaptığı açıklamada, "Köylerini terk ederek Afrin'e giden, köylerinin teröristlerden temizlenmesinden sonra yeniden Şilteh köyüne dönen 76 aileye, gıda kolisi, yaşam kolisi ve su dağıtımı gerçekleştirdik" dedi. - KİLİS