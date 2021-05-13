- Afrin'de bayram namazında Filistin için dua edildi
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- Afrin'de bayram namazında Filistin için dua edildi

İhlas Haber Ajansı / ABU MUCAHİT EL HALEBİ - Haberler | Güncel

- Afrin'de bayram namazında Filistin için dua edildi Suriye'nin Afrin ilçesinde halk bayram namazında, İsrail'in şiddetli saldırılarına maruz kalan Filistin için dua etti.

- Afrin'de bayram namazında Filistin için dua edildi

AFRİN - Suriye'nin Afrin ilçesinde halk bayram namazında, İsrail'in şiddetli saldırılarına maruz kalan Filistin için dua etti.

Suriye'nin Afrin ilçesinde halk bayram namazı için Abdul Rahman bin Auf Camii'ye akın etti. Bayram hutbesinde, Müslümanlar için Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün öneminden bahsedilirken hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi. Hutbede Suriyelilerin güvenli ve istikrarlı bir hayat yaşamayı hak ettiği vurgulandı.

- Afrin'de bayram namazında Filistin için dua edildi
- Afrin'de bayram namazında Filistin için dua edildi
- Afrin'de bayram namazında Filistin için dua edildi
- Afrin'de bayram namazında Filistin için dua edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABU MUCAHİT EL HALEBİ

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