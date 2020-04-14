Afrika kıtasına yapılan tıbbı malzeme yardımları - ADDİS Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için başlatılan çalışma kapsamında, dünyanın farklı ülkelerinden Afrika kıtası için yapılan tıbbı malzeme yardımları, başkent Addis Ababa'daki Bole Uluslararası Havalimanı'ndaki hangarlarda toplanarak, Etiyopya...

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için başlatılan çalışma kapsamında, dünyanın farklı ülkelerinden Afrika kıtası için yapılan tıbbı malzeme yardımları, başkent Addis Ababa'daki Bole Uluslararası Havalimanı'ndaki hangarlarda toplanarak, Etiyopya Hava Yollarına ait kargo uçaklarıyla Afrika ülkelerine dağıtılıyor. Kaynak: AA